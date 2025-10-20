«Путін нічого на Донбасі не будуватиме», – Зеленський

Зруйнований Бахмут. Фото: 93-тя механізована бригада ЗСУ

Голові Кремля Володимиру Путіну байдужий Донбас. Про це під час зустрічі з журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Інтерфакс-Україна».



За його словами, Путін нічого там будувати не буде.



«Почне дуже голосно, покаже маркетинг, приїдуть трактори й потім кинуть все це», – заявив Зеленський.



Президент зазначив, що окупований у 2014 році Крим не став «перлиною», хоча там не було і немає жодних бойових дій.



«І це говорить про ставлення Путіна до окупованих територій. Я вважаю, що він має складну історію, оскільки він хоче показати, що виграв війну. І йому для цього потрібні адміністративні кордони Донбасу. Але тут є момент. Хто сказав, що він не піде далі за кілька років? Хто це гарантує? Це буде точно. Це така система у Росії, яка постійно повертається до війни», – додав він.

