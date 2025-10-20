Зеленський: «Ми наблизилися до можливого закінчення війни»

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Проти України воює російська армія, тому цю війну так швидко закінчити не вдається. Про це під час зустрічі з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, передає «Інтерфакс-Україна».



За його словами, «ми наблизилися до можливого закінчення війни».



«Я точно вам говорю. Це не означає, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході. І на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України», – сказав президент.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що голова Кремля Володимир Путін нічого на Донбасі не будуватиме.