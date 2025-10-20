У ССО показали, як зачистили від російської ДРГ промисловий об'єкт на Покровському напрямку

Російська ДРГ просочилася на один з промислових об'єктів на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Оператори 3-го полку ССО отримали завдання провести розвідку та зачистити об'єкт.
Внаслідок прямих дій у промисловій зоні українські спецпризначенці взяли у полон окупанта. Також захоплена справна радіостанція.
«Надані полоненим відомості та радіоперехоплення дозволили посилити ситуативну обізнаність та призвели до ще більших втрат ворога», – заявили в Силах спецоперацій.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відповів, чи є російські війська на околицях міста Лиман на Донеччині.