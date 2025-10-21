Окупанти завдали 678 ударів по Запорізькій області: є загибла та поранені

Наслідки російських атак по Запорізькій області. Фото: ЗОВА

Росія посилила удари по Запорізькій області. Протягом доби окупаційні війська здійснили 678 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Внаслідок ворожого обстрілу Василівського району загинула 70-річна жінка. У Пологівському районі 36-річний чоловік отримав поранення через чергову атаку російських військ. Окупанти завдали удару FPV-дроном по автомобілю, припаркованому неподалік Варварівки.

Ще одна 70-річна жінка постраждала внаслідок атаки армії РФ по Преображенці у Пологівському районі. Туди росіяни поцілили FPV-дроном. Російська авіація також чотири рази атакувала Залізничне, Малинівку, Новоандріївку та Білогір'я.

За даними обласної військової адміністрації, ворог застосував 416 безпілотників різних модифікацій (в основному FPV) для атак по Малокатеринівці, Біленькому, Степногорську, Плавнях, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Новоданілівці, Полтавці та Варварівці.



Зафіксовано п'ять обстрілів із РСЗВ по територіях Степового, Малої Токмачки, Малинівки та Щербаків. Артилерія противника завдала 253 ударів по населених пунктах: Степногорськ, Приморське, Плавні, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Чарівне, Білогір'я, Малинівка та Полтавка.



Надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, війська Росії активізувалися та провели механізовані штурми у Запорізькій області.