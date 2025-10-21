Росія обстріляла Україну ракетами «Іскандер-М» та дронами Shahed — атака продовжується

У ніч на 21 жовтня Росія завдала масованого удару по Україні, запустивши балістичні та зенітні ракети, а також майже сотню ударних безпілотників. Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.



За даними військових, противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Брянської області, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області, а також 98 ударними БпЛА типів Shahed, «Гербера» та інших модифікацій.

Запуски здійснювалися з напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також із територій тимчасово окупованого Криму — районів Чауда та Гвардійське. Близько 70 цих дронів були Shahed.



Повітряний напад відбивали сили ППО: авіація, зенітні ракетні підрозділи, розрахунки радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, до 08:30 ранку вдалося збити або подавити 58 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано попадання ракет та 37 ударних БпЛА у десяти локаціях, а також падіння уламків у двох населених пунктах.

Атака триває — у повітряному просторі України залишаються кілька ворожих безпілотників.

Нагадаємо, протягом доби окупаційні війська здійснили 678 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області.