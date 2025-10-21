Росіяни за добу вбили одну людину в Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

У Донецькій області минулої доби, 20 жовтня, загинула одна людина внаслідок російського обстрілу. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 20 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — у Костянтинівці», — зазначив він.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3692 мирних мешканців, постраждали — 8353. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що Росія посилила удари по Запорізькій області. Протягом доби окупаційні війська здійснили 678 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях