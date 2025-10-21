Армія РФ вбила пенсіонера у прифронтовому Покровську

Російські війська атакують прифронтове місто Покровськ на Донеччині. Стало відомо, що 19 жовтня під час обстрілу загинув пенсіонер. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Як зазначається, близько 12:00 стався російський обстріл (тип озброєння встановлюється).



«Внаслідок якого загинув 66-річний чоловік. За словами заявниці, загиблий похований сусідами у дворі власного будинку», — йдеться у повідомленні.



Інформація про пошкодження не надходила.



Раніше ми писали, що в Донецькій області минулої доби, 20 жовтня, загинула одна людина внаслідок російського обстрілу.

