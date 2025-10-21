Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Чернігів без світла та з обмеженою подачею води: комунальники запускають резервні джерела
21 жовтня 2025, 09:43

Чернігів без світла та з обмеженою подачею води: комунальники запускають резервні джерела

Фото: КП «Чернігівводоканал» Фото: КП «Чернігівводоканал»

Північна частина Чернігівської області залишилася без електропостачання через чергову атаку на енергосистему регіону в ніч на 21 жовтня, повідомляє «Чернігівобленерго».

Також із частковою подачею води — мешканці Чернігова. Сьогодні, 21 жовтня, з 5:30 співробітники Водоканалу розпочали запуск об'єктів підприємства від альтернативних джерел харчування. Про це повідомляє КП «Чернігівводоканал».

Ситуація у місті залишається складною, проте працівники роблять усе можливе, щоб забезпечити мешканців водою та підтримувати стабільне водовідведення, йдеться у заяві комунальників. На перших поверхах будинків вода подається гарантовано, вище — залежно від рельєфу місцевості.

У середньому по місту вода піднімається до 4—5 поверхів. Для мешканців багатоповерхівок поряд із будинками відкриті вуличні водорозбірні колонки. Також організовано підвезення води до районів Масани, Ремзаводу та Шерстянки. Точні локації не розголошуються з міркувань безпеки, проте вони відомі більшості місцевих жителів.

Чернігівський Водоканал звернувся до керівників ЖЕКів та ОСББ із проханням позначити місця водорозбору вказівниками, щоб мешканці знали, де в їхніх будинках можна набрати воду.

Нагадаємо, місто Славутич у Київській області тимчасово залишилося без електропостачання внаслідок атаки російської армії.

