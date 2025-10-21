Автобус зіткнувся з військовою колоною США у польському воєводстві

ДТП за участю колони техніки США Фото: RMF24

У Польщі автобус зіштовхнувся із колоною американської військової техніки в районі населеного пункту Бук (Великопольське воєводство). Про це повідомляє радіостанція RMF24.

Внаслідок інциденту рух у цьому районі виявився утрудненим. Троє американських військовослужбовців та водій автобуса отримали травми. ДТП сталося у понеділок увечері на 137-му кілометрі траси А2 у напрямку Варшави.

За попередніми даними, пасажирський автобус врізався у колону військових автомобілів Hummer. Один із учасників аварії був заблокований у салоні. Як повідомив представник пожежної охорони Великопольського воєводства, постраждали троє американських солдатів та один цивільний водій.

У бік Варшави перекрито одну смугу руху. Поки що невідомо, скільки машин входило до складу військової колони.

Нагадаємо, Варшава має намір надати своїм військовим більше свободи у віддзеркаленні повітряних загроз. Для цього польський уряд готує поправки до закону щодо розміщення військ за кордоном.