FPV-дрони ЗСУ знищили двох росіянок, кинутих на штурм

РФ кидає на штурм жінок.

Українські військові знищили двох російських військовослужбовиць-жінок, яких противник відправив на штурм позицій Сил оборони. Відео опублікувала 110-та окрема механізована бригада.



За даними архіву WarArchive, ліквідація загарбниць сталася поблизу села Привілля Дніпропетровської області.



«Росіяни кидають у штурми жінок. 110-та разом із побратимами зі 154-ї бригади зафіксували та знищили двох окупантів жіночої статі», — йдеться в описі до відео.



На кадрах видно, як росіянки намагалися відстрілюватись, помітивши наближення FPV-дронів. Проте оператори використали кілька безпілотників і точно вразили ціль.