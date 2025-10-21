Окупанти за добу обстріляли Донеччину понад 10 разів: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Донеччину Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 20 жовтня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари росіян потрапили два райони:



Краматорський район. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено авто. У Слов'янську пошкоджено ангар. У Дружківці пошкоджено 2 будинки. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.



Раніше ми писали, що Росія посилила удари по Запорізькій області. Протягом доби окупаційні війська здійснили 678 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області.

