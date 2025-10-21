Окупанти заявили про «розкриття» 300 справ на ТОТ Херсонщини

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
21 жовтня 2025, 11:22

Фото: ЦНС Фото: ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники відзвітували про «розкриття» майже 300 справ «екстремістсько-терористичного характеру». Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Так званий «керівник відділу криміналістики» окупаційного слідчого комітету заявив, що це результати «роботи» за рік.

Фактично ж мова йде про системні репресії проти українців. За даними ЦНС, більшість таких «справ» — це тиск на мирних жителів і сфабриковані провокації ФСБ проти тих, хто відмовляється співпрацювати з окупантами.

Раніше повідомляли, що загарбники в окупації готують репресії проти батьків за навчання їхніх дітей в українських школах.

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
