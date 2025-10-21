ЗСУ відбили більше 160 атак: запеклі бої йдуть під Покровськом та Запоріжжям

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
21 жовтня 2025, 11:24

Згідно з оперативною інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на 21 жовтня 2025 року, російські війська продовжують активні наступальні дії на низці лінії фронту.

На Лиманському напрямку противник сім разів намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Копанки, Торське, Дробишеве, Колодязі та Шандриголово. На Слов'янському напрямку українські захисники відбили дев'ять атак окупаційних військ поблизу Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Григорівки, Виїмки, Федорівки та у напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції українських підрозділів біля населеного пункту Ступочки. На Костянтинівському напрямку противник зробив 22 штурми в районах Олександро-Шультиного, Торецька, Катеринівки, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та Полтавки.

Найзапекліші бої продовжуються на Покровському напрямку, де за минулу добу зафіксовано 76 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Дорожнє, Паньківка, Новоекономічне, Молодецьке, Сухецьке, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Лисівка, Звірове, Котлине, Зелене, Удачне, Дачне, а також у бік Покровська та Новопавлівки.

За даними воєнблогера «PETRENKO ✙ Сводки», у центральній частині Покровська на південь від залізниці розширилася сіра зона, де російська піхота діє малими групами без закріплення на місцевості.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS Скріншот: t.me/petrenko_iHS

Як йдеться у зведенні Генштабу, на Олександрівському напрямку Сили оборони України відбили 26 спроб противника прорвати оборонні рубежі в районах Запоріжжя, Андріївки-Клевцового, Олександро-Града, Піддубного, Вороного, Соснівки, Калинівського, Новогригорівки, Ольгівського, а також у бік Орестополя, Олекіївки, Привільного.

За даними «PETRENKO ✙ Сводки», на південь від Калинівського російські війська зайняли ділянку площею близько 6,7 км².

Скріншот: t.me/petrenko_iHS Скріншот: t.me/petrenko_iHS

У Генштабі зазначають, що на Гуляйпольському напрямку противник не чинив наступальних дій, при цьому, за інформацією воєнного блогера, на північ і на південний захід від Малинівки російські війська просунулися вздовж лісосмуг на ділянці загальною площею до 9 км².

Скріншот: t.me/petrenko_iHS Скріншот: t.me/petrenko_iHS

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили двадцять атак поблизу Плавнів, Приморського, Щербаків, Кам'янського, Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногорська та Степового.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби втрати російських військ становили 1 130 осіб. Крім того, українські військові знищили вісім танків, 37 броньованих машин, 23 артилерійські системи, 235 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 134 одиниці автомобільної техніки противника.

Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня Росія завдала масованого удару по Україні, запустивши балістичні та зенітні ракети, а також майже сотню ударних безпілотників.

