Армія РФ просунулась у Запорізькій та Дніпропетровській областях

Аналітичний проєкт DeepState поновив мапу бойових дій. Згідно з останніми даними, російські війська просунулися в районах населених пунктів Малинівка та Полтавка під Гуляйполем у Запорізькій області, а також поблизу Калиновського у Синельниківському районі Дніпропетровської області.
Скріншот: DeepState
«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського», — йдеться у повідомленні DeepState.
Нагадаємо, війська Росії активізувалися та провели механізовані штурми у Запорізькій області.