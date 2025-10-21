Кілзона біля Новоторецького: українські сили знищили російських штурмовиків

У мережі з'явилося відео кілзони біля протитанкового рову у районі села Новоторецьке Донецької області. На кадрах зафіксовані знищені російські штурмовики та поранені, які намагаються вибратися з рову.

Точне місце визначив користувач moklasen у мережі X (Twitter). На ньому показано приблизно 12 окупантів: 8 знищено, ще четверо поранені та ледве пересуваються. Двоє з поранених намагалися вибратися з рову, але застрягли через отримані поранення.



У повідомленні зазначається: «Група постраждалих на південь від Новоторецького, напрямок Добропілля».



При цьому, за даними Генштабу України, на цій ділянці фронту минулої доби бойових зіткнень офіційно не зафіксовано. Загалом минулої доби втрати російських окупантів склали 1 130 осіб.