У Святогірську рятувальники ліквідували пожежу у приватному секторі

Росіяни атакували Святогірськ. Фото: ДСНС

У понеділок увечері, 20 жовтня, у місті Святогірськ Донецької області спалахнула пожежа у приватному секторі. Рятувальники ліквідували спалах. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



На місце події прибули рятувальники, які встановили, що горить гараж площею 24 кв. м.



Через загрозу обстрілу, пожежники змушені були тимчасово призупинити гасіння.





Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють відповідні спеціалісти.



Раніше ми писали, що російські окупанти минулої доби, 20 жовтня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки.

