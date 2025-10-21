У Костянтинівці поранено одну людину внаслідок авіаудару

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: ДСНС

У вівторок, 21 жовтня, російська армія завдала авіаційного удару по місту Костянтинівці Донецької області. Відомо, що одна людина отримала поранення. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«У Костянтинівці стався авіаудар, внаслідок якого одна цивільна людина отримала поранення. Потерпілий перебував у власному житлі під час обстрілу», — зазначив він.





За словами Горбунова, внаслідок удару також пошкоджено фасад приватного будинку.



Раніше ми писали, що російські окупанти минулої доби, 20 жовтня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки.

