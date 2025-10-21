Рятувальники «Фенікса» за тиждень евакуювали 41 людину з Донеччини

На Донеччині триває евакуація. Фото: ДСНС

За минулий тиждень рятувальники «Фенікса» евакуювали 41 мешканця Костянтинівки, Дружківки та Олексієво-Дружківки. Серед врятованих — 18 дітей та 1 маломобільна людина. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Крім того, 20 жовтня рятувальники вивезли дев'ять осіб із Дружківки та Олексієво-Дружківки, серед них 1 дитина.





Раніше ми писали, що 17 жовтня рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» вивезли трьох осіб із Дружківки Донецької області. Це місто часто підпадає під атаки з боку армії РФ.

