В ЄС за добу загорілися два НПЗ, пов'язані з Росією

У Європейському союзі за останню добу сталося два загоряння на нафтопереробних заводах, пов'язаних з Росією. Відео з інцидентами опублікував волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.
На заводі MOL Дунай в Угорщині спалахнула пожежа на одній з установок. У Румунії вибухнув завод Lukoil, який на момент інциденту перебував на ремонті.
«Причини інцидентів поки що невідомі й ми не здогадуємося, що могло статися», — уточнюється в повідомленні.
Раніше українська армія вночі вразила один із найстаріших НПЗ у Росії.
