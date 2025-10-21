Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У Польщі та Румунії затримано українців, підозрюваних у диверсіях
21 жовтня 2025, 15:18

У Польщі та Румунії затримано українців, підозрюваних у диверсіях

Фото: RMF24 Фото: RMF24

Національна прокуратура Польщі розпочала розслідування можливої діяльності російської розвідки проти Польщі та її союзників щодо Європейського союзу. Про це повідомляє польська радіостанція RMF24.

У рамках цієї справи в Польщі було затримано громадянина України Данила Х., а в Румунії — двох громадян України, яких підозрюють у співпраці з ним.

Слідство підозрює затриманих українців у причетності до підпалу офісу компанії «Нова Пошта» у Бухаресті — найбільшої української кур'єрської служби, яка працює у понад десяти країнах Європи.

Як повідомляється, «Нова Пошта» здійснює логістичні перевезення між країнами ЄС та Україною. Румунська розвідка встановила, що підозрювані відправили через компанію дві посилки з запалювальними пристроями, що дистанційно активуються, замаскованими під навушники та автомобільні деталі.

У посилках також були виявлені елементи GPS, призначені для відстеження розташування та віддаленого підриву заряду, виготовленого з терміту та нітрату барію.

За версією румунських спецслужб, двоє українців прибули до країни з Польщі та діяли у складі розгалуженої диверсійної мережі, яка перебувала під контролем російської розвідки.

Затриманому в Польщі Данилові Х. пред'явлено звинувачення в участі в діяльності іноземної розвідки та підготовці диверсій терористичного характеру.

Раніше Gazeta Wyborcza писала, що в Польщі заарештовано можливого агента російських спецслужб, якого підозрюють у підготовці диверсій з використанням дронів і замаскованої вибухівки.

Місця
Польща Румунія
Організації
Nova Post
Інше
Диверсія
