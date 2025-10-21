У Польщі та Румунії затримано українців, підозрюваних у диверсіях

Фото: RMF24

Національна прокуратура Польщі розпочала розслідування можливої діяльності російської розвідки проти Польщі та її союзників щодо Європейського союзу. Про це повідомляє польська радіостанція RMF24.



У рамках цієї справи в Польщі було затримано громадянина України Данила Х., а в Румунії — двох громадян України, яких підозрюють у співпраці з ним.

Слідство підозрює затриманих українців у причетності до підпалу офісу компанії «Нова Пошта» у Бухаресті — найбільшої української кур'єрської служби, яка працює у понад десяти країнах Європи.



Як повідомляється, «Нова Пошта» здійснює логістичні перевезення між країнами ЄС та Україною. Румунська розвідка встановила, що підозрювані відправили через компанію дві посилки з запалювальними пристроями, що дистанційно активуються, замаскованими під навушники та автомобільні деталі.

У посилках також були виявлені елементи GPS, призначені для відстеження розташування та віддаленого підриву заряду, виготовленого з терміту та нітрату барію.

За версією румунських спецслужб, двоє українців прибули до країни з Польщі та діяли у складі розгалуженої диверсійної мережі, яка перебувала під контролем російської розвідки.

Затриманому в Польщі Данилові Х. пред'явлено звинувачення в участі в діяльності іноземної розвідки та підготовці диверсій терористичного характеру.

Раніше Gazeta Wyborcza писала, що в Польщі заарештовано можливого агента російських спецслужб, якого підозрюють у підготовці диверсій з використанням дронів і замаскованої вибухівки.