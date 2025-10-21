Мешканці прифронтового Запоріжжя не поспішають із евакуацією. Незважаючи на збільшення кількості обстрілів та наближення зими, кількість охочих залишити небезпечні райони залишається низькою.



Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, люди бачать, що лінія фронту тримається, тому багато хто не наважується залишити навіть найнебезпечніші населені пункти. Однак таке рішення залишає їх під постійною загрозою.

За даними обласної адміністрації, за жовтень евакуювалися лише 26 осіб із прифронтових громад. Ще 41 особа скористалася евакуаційними потягами «Укрзалізниці» із Запоріжжя до безпечніших регіонів заходу України.



«Активної евакуації наразі немає. Наші мешканці залишаються вдома, підтримують військових та допомагають тримати оборону», — зазначив Федоров.



Він також звернувся до запорожців з проханням не відкладати виїзд: «Якщо ви чи ваші близькі готові евакуюватися, звертайтеся до служб, які допомагають із виїздом», — наголосив очільник області.

