ЗСУ відбили штурм росіян на Малу Токмачку: опубліковано кадри боїв

Скріншот: DeepState

Аналітичний проєкт DeepState опублікував кадри відбиття штурму населеного пункту Мала Токмачка у Запорізькій області.



За даними проєкту, 20 жовтня російські війська здійснили серію атак на широкій ділянці фронту — від Щербаків та Нестерянки до Роботиного, Новопокровки та Малої Токмачки. На більшості напрямків противника накрили вогнем ще під час висування, проте саме бій за Малу Токмачку виявився найнапруженішим — росіянам вдалося підійти до центру села.



Атака проходила в кілька хвиль із застосуванням важкої техніки, піхоти та мотоциклів. Метою ворога було стрімко прорватися вглиб, розосередитись по місцевості та закріпитися серед руїн. Більшість штурмових груп було знищено вогнем Сил Оборони, хоча окремим підрозділам вдалося дістатися населеного пункту.



На опублікованих кадрах видно, що лінія фронту не змінилася. За словами аналітиків, ця атака мала вигляд «розвідки боєм» — спроба перевірити оборону на міцність. Найближчим часом стане ясно, чи російські війська зможуть закріпитися в цьому районі або налагодити логістику для повторних штурмів.

Українські захисники оперативно розпочали зачистку. На відео можна побачити, як танки ЗСУ відпрацьовують по позиціях противника, що засів в одному з будинків, а також виходять назустріч ворожій техніці, яка брала участь у штурмі.

Раніше ми писали, що війська Росії активізувалися і провели механізовані штурми в Запорізькій області на відрізку сіл Щербаки—Нестерянка—Роботино—Новопокровка—Мала Токмачка, використовуючи різноманітну техніку — від важкої у вигляді танків, БМП і БТР з піхотою до мотоциклів, які намагалися на швидкості заїхати якнайдалі в глибину оборони ЗСУ.