Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
ЗСУ відбили штурм росіян на Малу Токмачку: опубліковано кадри боїв
21 жовтня 2025, 17:02

ЗСУ відбили штурм росіян на Малу Токмачку: опубліковано кадри боїв

Скріншот: DeepState Скріншот: DeepState

Аналітичний проєкт DeepState опублікував кадри відбиття штурму населеного пункту Мала Токмачка у Запорізькій області.

За даними проєкту, 20 жовтня російські війська здійснили серію атак на широкій ділянці фронту — від Щербаків та Нестерянки до Роботиного, Новопокровки та Малої Токмачки. На більшості напрямків противника накрили вогнем ще під час висування, проте саме бій за Малу Токмачку виявився найнапруженішим — росіянам вдалося підійти до центру села.

Атака проходила в кілька хвиль із застосуванням важкої техніки, піхоти та мотоциклів. Метою ворога було стрімко прорватися вглиб, розосередитись по місцевості та закріпитися серед руїн. Більшість штурмових груп було знищено вогнем Сил Оборони, хоча окремим підрозділам вдалося дістатися населеного пункту.

На опублікованих кадрах видно, що лінія фронту не змінилася. За словами аналітиків, ця атака мала вигляд «розвідки боєм» — спроба перевірити оборону на міцність. Найближчим часом стане ясно, чи російські війська зможуть закріпитися в цьому районі або налагодити логістику для повторних штурмів.

Українські захисники оперативно розпочали зачистку. На відео можна побачити, як танки ЗСУ відпрацьовують по позиціях противника, що засів в одному з будинків, а також виходять назустріч ворожій техніці, яка брала участь у штурмі.

Раніше ми писали, що війська Росії активізувалися і провели механізовані штурми в Запорізькій області на відрізку сіл Щербаки—Нестерянка—Роботино—Новопокровка—Мала Токмачка, використовуючи різноманітну техніку — від важкої у вигляді танків, БМП і БТР з піхотою до мотоциклів, які намагалися на швидкості заїхати якнайдалі в глибину оборони ЗСУ.

ТЕГИ

Місця
Запорізька область Мала Токмачка
Інше
російські штурми
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
18:22
Не менше п'яти резервуарів з паливом згоріли на нафтобазі в Криму — паливо зникає з АЗС
11:22
Окупанти заявили про «розкриття» 300 справ на ТОТ Херсонщини
14:44
ГУР знищило новітню РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкої
17:58
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:55
Одна бочка на весь район: в окупованій Макіївці мешканцям не вистачає води
12:41
З культурного центру на декорацію: у Маріуполі знищують автентичність історичної будівлі
15:32
Україна понад 40 разів з початку повномасштабної війни рятує ЗАЕС від блекауту
14:25
Дрони двічі вдарили по нафтотерміналу в Криму: з`явилися супутникові знімки наслідків
12:44
На ЗАЕС було розпочато ремонт ліній електропередач
19:27
Сили оборони атакували нафтобазу в окупованому Криму
16:45
В окупованому Маріуполі відкрили «Дім Юнармії»: росіяни намагаються готувати дітей до війни – міськрада
07:27
В окупованому Донецьку сталася серія нічних ударів по базах й складу БК
06:40
У Гвардійському після атаки дронів горить нафтобаза і склад БК
21:59
В Запорізькій області ліквідували російського пропагандиста
14:34
На ТОТ зростають ціни на бензин та обмежують продаж техніки
08:20
У Криму прискорюють будівництво військового госпіталю через втрати РФ
22:58
У Луганську спалахнув житловий будинок: вогонь міг супроводжуватися вибухом
19:01
У Феодосії посилилася бензинова криза: городянам обмежили продаж палива
18:14
У захопленому Маріуполі вантажівка протаранила трамвай з пасажирами
16:42
На окупованій Луганщині сталася аварія на водогонах: без питної води залишилися 200 тисяч людей – ОВА
усі новини
18:22
Не менше п'яти резервуарів з паливом згоріли на нафтобазі в Криму — паливо зникає з АЗС
18:00
«Шахеди» масовано атакували Новгород-Сіверський: близько 20 «прильотів», четверо загиблих та семеро поранених
17:47
ЗСУ знищили командний пункт РФ: ліквідовано сина генерала Марзоєва
17:43
Російська авіація завдала серію ударів по житлових кварталах Костянтинівки: пошкоджені багатоповерхівки
17:33
Майже 300 людей з інвалідністю з Донецької області знайшли притулок у центральних та західних регіонах України
17:22
У Росії заявили про відмову від припинення вогню, запропонованого Трампом
17:02
ЗСУ відбили штурм росіян на Малу Токмачку: опубліковано кадри боїв
16:56
Нацгвардійці взяли в полон окупанта з найменш чисельного етносу РФ — народу кетів
16:32
Мешканці прифронтового Запоріжжя не поспішають із евакуацією
16:19
У Києві затримали ще одного російського агента — йому загрожує довічне
15:18
У Польщі та Румунії затримано українців, підозрюваних у диверсіях
15:15
В ЄС за добу загорілися два НПЗ, пов'язані з Росією
14:57
Рятувальники «Фенікса» за тиждень евакуювали 41 людину з Донеччини
14:37
У Костянтинівці поранено одну людину внаслідок авіаудару
14:34
Священику з Лимана повідомлено про підозру за допомогу окупантам
14:21
Воєнний стан із загальною мобілізацією в Україні продовжено ще на три місяці
13:40
У Святогірську рятувальники ліквідували пожежу у приватному секторі
13:32
Росіяни розстріляли мирного жителя під Родинським у Покровському районі
13:23
Партизани розвідали стартовий майданчик «Шахедів» в Орловській області
12:40
Кілзона біля Новоторецького: українські сили знищили російських штурмовиків
усі новини
ВІДЕО
Наслідки удару по окупантах у Темирівці. ЗСУ знищили командний пункт РФ: ліквідовано сина генерала Марзоєва
21 жовтня, 17:47
Скріншот: DeepState ЗСУ відбили штурм росіян на Малу Токмачку: опубліковано кадри боїв
21 жовтня, 17:02
Представник народу кетів Олександр потрапив у полон на Покровському напрямку. Нацгвардійці взяли в полон окупанта з найменш чисельного етносу РФ — народу кетів
21 жовтня, 16:56
Мешканці прифронтового Запоріжжя не поспішають із евакуацією Мешканці прифронтового Запоріжжя не поспішають із евакуацією
21 жовтня, 16:32
Пожежа на російському НПЗ у ЄС. В ЄС за добу загорілися два НПЗ, пов'язані з Росією
21 жовтня, 15:15
Кілзона біля Новоторецького: українські сили знищили російських штурмовиків Кілзона біля Новоторецького: українські сили знищили російських штурмовиків
21 жовтня, 12:40

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір