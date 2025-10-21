У Росії заявили про відмову від припинення вогню, запропонованого Трампом

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: МЗС Росії

Зараз почало звучати з Вашингтона, що треба негайно припинити вогонь на фронті. Про це під час пресконференції заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.



За його словами, США наполягають на тому, що не треба нічого більше обговорювати перед припиненням вогню.



«Зупинитись, а там нехай історія розсудить. Розумієте, якщо просто зупинитися, це означає забути про першопричини цього конфлікту, які американська адміністрація з приходом до влади Дональда Трампа чітко розуміла й озвучувала. Я маю на увазі забезпечення позаблокового, нейтрального та без'ядерного статусу України, що передбачає відмову від будь-яких спроб втягувати її у НАТО. І я маю на увазі припинення фактичного "геноциду" російського та російськомовного населення. Припинення вогню зараз означало б лише одне – величезна частина України залишається під керівництвом "нацистського режиму"», – сказав Лавров.



Російський міністр заявив, що РФ не змінила своїх позицій порівняно з тими розуміннями, які були досягнуті в ході переговорів Трамп і голови Кремля Володимира Путіна на Алясці.



«Ці розуміння спираються на досягнуту тоді згоду, яку президент Трамп дуже містко сформулював. Він сказав, що "потрібний довгостроковий та стійкий мир, а не негайне припинення вогню, яке ні до чого не призведе". Ось ми цій формулі залишаємось повністю вірними», – додав він.

Нагадаємо, що 17 жовтня президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі заявив, що українська та російська сторони мають «зупинитися там, де вони є».