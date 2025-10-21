Російська авіація завдала серію ударів по житлових кварталах Костянтинівки: пошкоджені багатоповерхівки

Наслідки удару по Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА

21 жовтня російська авіація завдала серію ударів по житлових кварталах міста Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За попередньою інформацією, окупанти застосували керовані авіабомби ФАБ-250 з УМПК.



Пошкоджені кілька багатоповерхівок, гуртожиток та приватний будинок. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що 20 жовтня російські авіація та артилерія вдарили по Костянтинівці, внаслідок чого пошкоджені будинки і є загибла.