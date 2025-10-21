Майже 300 людей з інвалідністю з Донецької області знайшли притулок у центральних та західних регіонах України

Евакуація маломобільних мешканців Донеччини. Фото: t.me/VadymFilashkin

За останні два місяці у більш безпечних центральних та західних областях України безплатно розмістили 299 маломобільних осіб та осіб з інвалідністю, які потребували надання соціальної послуги «стаціонарного догляду». Всі вони із Донецької області. Про це у відповіді на запит «Новин Донбасу» повідомив Департамент соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації.



За інформацією ДонОДА, з кінця серпня у спеціалізованих закладах соціального захисту Житомирської, Київської, Івано-Франківської, Вінницької, Львівської, Полтавської, Одеської та Тернопільської областей розмістили на повне державне утримання 299 одиноких або умовно одиноких маломобільних осіб. Евакуйованих, згідно з інформацією ДонОДА, забезпечують житлом та комунальними послугами, одягом, взуттям, постільною білизною, засобами особистої гігієни, посудом, харчуванням, лікарськими засобами та засобами реабілітації.



Частина з тих, хто потребує постійного догляду, розміщені у релокованому до Полтавської області «Бахмутському психоневрологічному інтернаті». За інформацією Донецької адміністрації, на сьогодні там проживають 100 громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, яких евакуйовано з Селидового, Мирнограда, Торецька, Покровська, Добропілля, Костянтинівки.



У ДонОДА також зазначили, що до розміщення одиноких маломобільних осіб долучилися військові адміністрації. Так, Шахівська ВА 15 серпня 2025 року відкрила у Черкаській області відділення підтриманого проживання. Селидівська ВА до кінця 2025 року планує відкриття в Одеській області відділення стаціонарного догляду «Центру надання соціальних послуг».



Ті особи похилого віку, яким не треба «стаціонарний догляд» та які проживають в орендованому житлі, можуть скористатися послугою «догляд вдома». Ця послуга вже надається 361 маломобільній особі, які орендують житло або проживають у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській областях та місті Київ.



Загалом евакуацію маломобільних осіб та людей з інвалідністю здійснює облдержадміністрація, військові адміністрації у співпраці з підрозділами Національної поліції, ДСНС, «Укрзалізницею», благодійними та волонтерськими організаціями. Це понад 20 організацій. Серед них «Схід СОС», «Янголи спасіння», «База.ЮА», Товариство Червоного Хреста в Україні, «Спасемо Україну», «Проліска», «Координаційний гуманітарний центр» та інші.



