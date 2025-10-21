«Шахеди» масовано атакували Новгород-Сіверський: близько 20 «прильотів», четверо загиблих та семеро поранених

Наслідки атаки на Новгород-Сіверський. Фото: Чернігівська ОВА

21 жовтня російські окупанти дронами-камікадзе «Шахед» масовано атакували місто Новгород-Сіверський. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.



Всього зафіксували близько 20 «прильотів». У місті багато руйнувань.



Вже відомо про чотирьох загиблих. Усі цивільні – двоє чоловіків та дві жінки. Попередньо, семеро постраждалих. Серед них – 10-річна дівчинка, її транспортують до дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, інші – у стані середньої важкості.

