Не менше п'яти резервуарів з паливом згоріли на нафтобазі в Криму — паливо зникає з АЗС

Щонайменше п'ять резервуарів з паливом згоріли на нафтобазі мережі ATAN в селищі Гвардійське під Сімферополем. Це підтверджують супутникові знімки, опубліковані ASTRA з посиланням на «Радіо Свобода».

Пожежа на нафтобазі.

За даними видання, пожежа спалахнула після атаки українських БПЛА у ніч на 17 жовтня. Попри те, що вогонь спочатку пішов на спад, через кілька днів він розгорівся знову.



На супутникових знімках від 15 і 21 жовтня видно, що як мінімум п'ять резервуарів згоріли, а територія бази отримала значні пошкодження.

Атакований об'єкт належить мережі ATAN, що входить до складу компанії ТОВ «Кедр» — найбільшого власника автозаправних комплексів в окупованому Криму.

Нафтобаза у селищі Гвардійське, що належить мережі АЗС ATAN, продовжує горіти другу добу після атаки безпілотників у ніч проти 17 жовтня.

Пожежа видно з космосу, на знімках видно два активні вогнища займання. Місцеві жителі повідомляють про стовп диму, помітний за багато кілометрів. pic.twitter.com/gWPgGm5s8O — RoksolanaКримUA (@RoksolanaKrim) October 18, 2025



Після удару місцеві жителі почали публікувати фото із заправок ATAN, де табло показують нулі навпроти бензину та дизеля.

«Газ поки є. Але це теж не надовго», — зазначають користувачі соцмереж.

Нагадаємо, в Європейському Союзі за останню добу сталося два загоряння на нафтопереробних заводах, пов'язаних із Росією.