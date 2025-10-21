Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Не менше п'яти резервуарів з паливом згоріли на нафтобазі в Криму — паливо зникає з АЗС
21 жовтня 2025, 18:22

Не менше п'яти резервуарів з паливом згоріли на нафтобазі в Криму — паливо зникає з АЗС

Не менше п'яти резервуарів з паливом згоріли на нафтобазі в Криму — паливо зникає з АЗС

Щонайменше п'ять резервуарів з паливом згоріли на нафтобазі мережі ATAN в селищі Гвардійське під Сімферополем. Це підтверджують супутникові знімки, опубліковані ASTRA з посиланням на «Радіо Свобода».

Пожежа на нафтобазі.

За даними видання, пожежа спалахнула після атаки українських БПЛА у ніч на 17 жовтня. Попри те, що вогонь спочатку пішов на спад, через кілька днів він розгорівся знову.

На супутникових знімках від 15 і 21 жовтня видно, що як мінімум п'ять резервуарів згоріли, а територія бази отримала значні пошкодження.

Атакований об'єкт належить мережі ATAN, що входить до складу компанії ТОВ «Кедр» — найбільшого власника автозаправних комплексів в окупованому Криму.


Після удару місцеві жителі почали публікувати фото із заправок ATAN, де табло показують нулі навпроти бензину та дизеля.

«Газ поки є. Але це теж не надовго», — зазначають користувачі соцмереж.

Нагадаємо, в Європейському Союзі за останню добу сталося два загоряння на нафтопереробних заводах, пов'язаних із Росією.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Крим Гвардійське
Інше
Пожежа на нафтобазі ATAN
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:22
Не менше п'яти резервуарів з паливом згоріли на нафтобазі в Криму — паливо зникає з АЗС
11:22
Окупанти заявили про «розкриття» 300 справ на ТОТ Херсонщини
14:44
ГУР знищило новітню РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкої
17:58
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:55
Одна бочка на весь район: в окупованій Макіївці мешканцям не вистачає води
12:41
З культурного центру на декорацію: у Маріуполі знищують автентичність історичної будівлі
15:32
Україна понад 40 разів з початку повномасштабної війни рятує ЗАЕС від блекауту
14:25
Дрони двічі вдарили по нафтотерміналу в Криму: з`явилися супутникові знімки наслідків
12:44
На ЗАЕС було розпочато ремонт ліній електропередач
19:27
Сили оборони атакували нафтобазу в окупованому Криму
16:45
В окупованому Маріуполі відкрили «Дім Юнармії»: росіяни намагаються готувати дітей до війни – міськрада
07:27
В окупованому Донецьку сталася серія нічних ударів по базах й складу БК
06:40
У Гвардійському після атаки дронів горить нафтобаза і склад БК
21:59
В Запорізькій області ліквідували російського пропагандиста
14:34
На ТОТ зростають ціни на бензин та обмежують продаж техніки
08:20
У Криму прискорюють будівництво військового госпіталю через втрати РФ
22:58
У Луганську спалахнув житловий будинок: вогонь міг супроводжуватися вибухом
19:01
У Феодосії посилилася бензинова криза: городянам обмежили продаж палива
18:14
У захопленому Маріуполі вантажівка протаранила трамвай з пасажирами
16:42
На окупованій Луганщині сталася аварія на водогонах: без питної води залишилися 200 тисяч людей – ОВА
усі новини
20:24
Російський командир наказав розстрілювати цивільних на околицях Покровська: розвідка перехопила розмову
19:24
Армія РФ знову атакувала Костянтинівку: по місту били авіація, артилерія та дрони, є загибла та поранені
19:04
СБУ знищила російські літаки на окупованих аеродромах: кадри
18:40
Російський безпілотник вдарив по завантаженому перехрестю у Сумах: пошкоджений автобус, майже 10 людей поранені
18:22
Не менше п'яти резервуарів з паливом згоріли на нафтобазі в Криму — паливо зникає з АЗС
18:00
«Шахеди» масовано атакували Новгород-Сіверський: близько 20 «прильотів», четверо загиблих та семеро поранених
17:47
ЗСУ знищили командний пункт РФ: ліквідовано сина генерала Марзоєва
17:43
Російська авіація завдала серію ударів по житлових кварталах Костянтинівки: пошкоджені багатоповерхівки
17:33
Майже 300 людей з інвалідністю з Донецької області знайшли притулок у центральних та західних регіонах України
17:22
У Росії заявили про відмову від припинення вогню, запропонованого Трампом
17:02
ЗСУ відбили штурм росіян на Малу Токмачку: опубліковано кадри боїв
16:56
Нацгвардійці взяли в полон окупанта з найменш чисельного етносу РФ — народу кетів
16:32
Мешканці прифронтового Запоріжжя не поспішають із евакуацією
16:19
У Києві затримали ще одного російського агента — йому загрожує довічне
15:18
У Польщі та Румунії затримано українців, підозрюваних у диверсіях
15:15
В ЄС за добу загорілися два НПЗ, пов'язані з Росією
14:57
Рятувальники «Фенікса» за тиждень евакуювали 41 людину з Донеччини
14:37
У Костянтинівці поранено одну людину внаслідок авіаудару
14:34
Священику з Лимана повідомлено про підозру за допомогу окупантам
14:21
Воєнний стан із загальною мобілізацією в Україні продовжено ще на три місяці
усі новини
ВІДЕО
Перехоплення розмови окупантів на околицях Покровська. Фото: кадр із відео Російський командир наказав розстрілювати цивільних на околицях Покровська: розвідка перехопила розмову
21 жовтня, 20:24
Знищений російський літак на окупованому аеродромі. Фото: кадр із відео СБУ знищила російські літаки на окупованих аеродромах: кадри
21 жовтня, 19:04
Наслідки удару по перехрестю у Сумах. Фото: Сумська МВА Російський безпілотник вдарив по завантаженому перехрестю у Сумах: пошкоджений автобус, майже 10 людей поранені
21 жовтня, 18:40
Наслідки удару по окупантах у Темирівці. ЗСУ знищили командний пункт РФ: ліквідовано сина генерала Марзоєва
21 жовтня, 17:47
Скріншот: DeepState ЗСУ відбили штурм росіян на Малу Токмачку: опубліковано кадри боїв
21 жовтня, 17:02
Представник народу кетів Олександр потрапив у полон на Покровському напрямку. Нацгвардійці взяли в полон окупанта з найменш чисельного етносу РФ — народу кетів
21 жовтня, 16:56
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір