Не менше п'яти резервуарів з паливом згоріли на нафтобазі в Криму — паливо зникає з АЗС

Щонайменше п'ять резервуарів з паливом згоріли на нафтобазі мережі ATAN в селищі Гвардійське під Сімферополем. Це підтверджують супутникові знімки, опубліковані ASTRA з посиланням на «Радіо Свобода».
Пожежа на нафтобазі.
За даними видання, пожежа спалахнула після атаки українських БПЛА у ніч на 17 жовтня. Попри те, що вогонь спочатку пішов на спад, через кілька днів він розгорівся знову.
На супутникових знімках від 15 і 21 жовтня видно, що як мінімум п'ять резервуарів згоріли, а територія бази отримала значні пошкодження.
Атакований об'єкт належить мережі ATAN, що входить до складу компанії ТОВ «Кедр» — найбільшого власника автозаправних комплексів в окупованому Криму.
Нафтобаза у селищі Гвардійське, що належить мережі АЗС ATAN, продовжує горіти другу добу після атаки безпілотників у ніч проти 17 жовтня.— RoksolanaКримUA (@RoksolanaKrim) October 18, 2025
Пожежа видно з космосу, на знімках видно два активні вогнища займання. Місцеві жителі повідомляють про стовп диму, помітний за багато кілометрів. pic.twitter.com/gWPgGm5s8O
Після удару місцеві жителі почали публікувати фото із заправок ATAN, де табло показують нулі навпроти бензину та дизеля.
«Газ поки є. Але це теж не надовго», — зазначають користувачі соцмереж.
Нагадаємо, в Європейському Союзі за останню добу сталося два загоряння на нафтопереробних заводах, пов'язаних із Росією.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях