СБУ знищила російські літаки на окупованих аеродромах: кадри

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України знищили два російські легкомоторні літаки на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Ці літаки росіяни розмістили на аеродромах та використовували для знищення українських далекобійних безпілотників.
«Така робота з «розчищення» шляхів для наших далекобійних дронів забезпечує безперебійну «бавовну» у російському тилу», – зазначили у спецслужбі.
