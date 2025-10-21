СБУ знищила російські літаки на окупованих аеродромах: кадри

Знищений російський літак на окупованому аеродромі. Фото: кадр із відео

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України знищили два російські легкомоторні літаки на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Ці літаки росіяни розмістили на аеродромах та використовували для знищення українських далекобійних безпілотників.



«Така робота з «розчищення» шляхів для наших далекобійних дронів забезпечує безперебійну «бавовну» у російському тилу», – зазначили у спецслужбі.

