Російський командир наказав розстрілювати цивільних на околицях Покровська: розвідка перехопила розмову

Перехоплення розмови окупантів на околицях Покровська. Фото: кадр із відео

У радіоперехопленні фахівці Головного управління розвідки зафіксували наказ у російській армії на знищення цивільних, які намагаються залишити зону бойових дій на околицях міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.



Наказ на розстріл цивільних віддав один із польових командирів 30-ї мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії центрального військового округу РФ. Наразі ця бригада знаходиться на околицях Покровська.



«Вести спостереження по дорозі, нікого не пропускай. Хто з цивільними великими сумками – одразу їб*шити», – заявив командир окупантів.



«Системні страти та тортури військовополонених, вбивства цивільних та позасудові страти своїх військовослужбовців вкотре доводять: воєнні злочини – свідома та цілеспрямована політика Росії», – зазначили у розвідці.

