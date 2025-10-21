У Торецьку українські спецпризначенці знищили вогневі позиції російської армії у багатоповерхівці: кадри

Ураження вогневої позиції росіян у Торецьку. Фото: кадр із відео

Батальйон спеціальних операцій «Еней» Об'єднаної штурмової бригади «Лють» НПУ знищив вогневі позиції російських військ у багатоповерховому будинку у місті Торецьк Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.



Позиції були знищені після серії уражень, а одного з окупантів захопили в полон.



«Ідеально злагоджена робота воїнів знову дала очікуваний результат: ворожі позиції ліквідовані, а загроза знищена», – зазначили у НПУ.

