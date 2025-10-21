Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російські авіація та безпілотники атакували Херсон: поранені 10 людей
21 жовтня 2025, 22:19

Наслідки атаки на Херсон. Фото: поліція Наслідки атаки на Херсон. Фото: поліція

21 жовтня російська армія кілька разів атакувала Херсон. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.

Зокрема, вночі місто атакували дрони-камікадзе «Шахед», а ввечері – авіація. Також окупанти з БПЛА скинули вибухівку на автомобіль.

Внаслідок ударів поранення отримали 10 людей. У них діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, осколкові поранення та перелом.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, що у місті пошкоджені будинки, освітній заклад та господарські будівлі.

За даними голови Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька, внаслідок атаки «шахедів» виникла масштабна пожежа, яка практично знищила одну з будівель.

Нагадаємо, що 21 жовтня російський безпілотник вдарив по завантаженому перехрестю у Сумах, внаслідок чого пошкоджений автобус та понад 10 людей поранені.

Люди
Олександр Прокудін Ярослав Шанько
Місця
Херсон
Організації
ЗС РФ
Інше
Війна Поранені обстріли Авіація Шахеди
