Російські авіація та безпілотники атакували Херсон: поранені 10 людей

Наслідки атаки на Херсон. Фото: поліція

21 жовтня російська армія кілька разів атакувала Херсон. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.



Зокрема, вночі місто атакували дрони-камікадзе «Шахед», а ввечері – авіація. Також окупанти з БПЛА скинули вибухівку на автомобіль.



Внаслідок ударів поранення отримали 10 людей. У них діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, осколкові поранення та перелом.



Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, що у місті пошкоджені будинки, освітній заклад та господарські будівлі.



За даними голови Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька, внаслідок атаки «шахедів» виникла масштабна пожежа, яка практично знищила одну з будівель.

