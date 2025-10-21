ЗСУ ракетами Storm Shadow вдарили по Брянському хімічному заводу

Ракета Storm Shadow. Фото: Повітряні сили ЗСУ

21 жовтня Повітряні сили у взаємодії із Сухопутними військами, Військово-морськими силами ЗСУ та іншими складовими Сил оборони України уразили Брянський хімічний завод. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Масований комбінований ракетно-авіаційний удар завдали, зокрема, ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони. Результати ураження уточнюються.



Брянський хімічний завод є важливою складовою ВПК Росії. На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів та ракет, які окупанти застосовують для обстрілів території України.

