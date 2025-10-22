Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Станом на зараз в Україні відомо про 6 загиблих та 17 постраждалих — Зеленський
22 жовтня 2025, 09:48

Російська армія в ніч проти 22 жовтня знову атакувала Україну, постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська та Сумська області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Станом на зараз відомо про 17 постраждалих людей. Шестеро людей, з них двоє дітей, на жаль, загинули», — зазначив він.

За словами глави держави, всю ніч та ранок працювали наші сили ППО, мобільні вогневі групи, екіпажі дронів-перехоплювачів. Під ударами опинилися звичайні міста, переважно енергетика, але є багато попадань і до житлових будинків.



Зеленський додав, що настав час прийняти сильний пакет санкцій Європейського Союзу. Також Україна розраховує на сильні санкційні кроки США та «сімки», всіх, хто прагне миру.

Крім того, український президент подякував партнерам, які допомагають Україні, зокрема надають системи ППО та ракети до них.

Раніше ми писали, що вночі 22 жовтня російська армія дронами-камікадзе «Шахед» завдала дев'яти ударів по Запоріжжю.

