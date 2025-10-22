Росія вночі ракетами та дронами вдарила по Києву: двоє загиблих та понад 20 поранених, серед них діти

Наслідки атаки на Київ. Фото: ДСНС

Вночі 22 жовтня російські окупанти атакували Київ. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.



Під ударом були Голосіївський, Дарницький, Печерський, Дніпровський та Деснянський райони міста. Пошкоджені будинки та медичний заклад. На території підприємства загорілися ангар та двоповерхова будівля.



Внаслідок атаки загинули дві людини, ще 21 – поранена, серед них п'ять дітей. У лікарні госпіталізували п'ять дорослих та чотири дитини.



У пресслужбі ДСНС України розповіли, що армія РФ завдала комбінованого удару по столиці.



У Дніпровському районі зафіксували влучання у 16-поверхівку. Виникла пожежа на шостому поверсі. Бійці ДСНС врятували 10 людей, серед них діти.



У Дарницькому районі внаслідок влучання БПЛА загорівся 17-поверховий будинок. Там врятували 15 людей, з них дві дитини.



У Деснянському районі пошкоджена 10-поверхівка. Горів автомобіль та газова труба. Бійці ДСНС врятували 20 людей.



У Печерському районі влучання у верхні поверхи 25-поверхового будинку. Загоряння загасили до прибуття рятувальників.



За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни атакували Київ балістичними ракетами та дронами-камікадзе «Шахед».

Нагадаємо, що вночі 22 жовтня «шахеди» масовано атакували Запоріжжя, внаслідок чого загорілися багатоповерхівки та понад 10 людей поранені.