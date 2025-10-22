Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Армія РФ за добу вбила 2 людей у Донецькій області
22 жовтня 2025, 10:39

У Донецькій області минулої доби, 21 жовтня, загинули двоє мирних жителів, така кількість і постраждалих. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 21 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донецької області — у Костянтинівці», — зазначив він.

За словами Філашкіна, ще 2 особи отримали поранення.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3894 особи, отримали поранення — 8355. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.

