Армія РФ за добу вбила 2 людей у Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

У Донецькій області минулої доби, 21 жовтня, загинули двоє мирних жителів, така кількість і постраждалих. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 21 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донецької області — у Костянтинівці», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 2 особи отримали поранення.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3894 особи, отримали поранення — 8355. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.



