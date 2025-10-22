За добу окупанти атакували три райони Донеччини: пошкоджено будинки та адмінбудівлі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 21 жовтня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари загарбників потрапили три райони:



Покровський район. У Добропіллі пошкоджено 2 приватні будинки.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено багатоповерхівку та адмінбудівлю. У Святогірську та Краматорську пошкоджено по адмінбудівлі. У Дружківці пошкоджено комунальне підприємство. У Костянтинівці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 4 приватні будинки, 4 багатоповерхівки, гуртожиток, адмінбудівлю, підприємство і автівку.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.



