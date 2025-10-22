На Київщині внаслідок атаки РФ загинули чотири людини: серед жертв – мама з дітьми, зокрема немовля

Наслідки удару по Київській області. Фото: ДСНС

Вночі 22 жовтня російські війська ракетами та дронами атакували Броварський та Обухівський райони Київської області. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.



Загорілися два приватні будинки. Пошкоджені АЗС та інфраструктура «Укрзалізниці».



У селі Погреби Броварського району загинули жінка 1987 року народження, 12-річна дівчинка та шестимісячне немовля. Їхні тіла знайшли на місці пожежі у приватному будинку. Також у цьому районі загинув чоловік 1987 року народження.



В Обухівському районі поранення отримав працівник АЗС – чоловік 1976 року народження.



У пресслужбі Київської обласної прокуратури уточнили, що у Погребах загинули мама з дітьми.



У будинок влучив дрон-камікадзе «Шахед».

Нагадаємо, що вночі 22 жовтня Росія ракетами та дронами вдарила по Києву, внаслідок чого двоє загиблих та понад 20 поранених, серед них діти.