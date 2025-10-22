Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
На Київщині внаслідок атаки РФ загинули чотири людини: серед жертв – мама з дітьми, зокрема немовля
22 жовтня 2025, 12:31

На Київщині внаслідок атаки РФ загинули чотири людини: серед жертв – мама з дітьми, зокрема немовля

Наслідки удару по Київській області. Фото: ДСНС Наслідки удару по Київській області. Фото: ДСНС

Вночі 22 жовтня російські війська ракетами та дронами атакували Броварський та Обухівський райони Київської області. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Загорілися два приватні будинки. Пошкоджені АЗС та інфраструктура «Укрзалізниці».

У селі Погреби Броварського району загинули жінка 1987 року народження, 12-річна дівчинка та шестимісячне немовля. Їхні тіла знайшли на місці пожежі у приватному будинку. Також у цьому районі загинув чоловік 1987 року народження.

В Обухівському районі поранення отримав працівник АЗС – чоловік 1976 року народження.

У пресслужбі Київської обласної прокуратури уточнили, що у Погребах загинули мама з дітьми.

У будинок влучив дрон-камікадзе «Шахед».

Нагадаємо, що вночі 22 жовтня Росія ракетами та дронами вдарила по Києву, внаслідок чого двоє загиблих та понад 20 поранених, серед них діти.

ТЕГИ

Люди
Микола Калашник
Місця
Київсьска область
Організації
ЗС РФ
Інше
Війна Загиблі Поранені Діти Обстріл
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:41
Крим на межі посухи: Алушта залишилася без води, у Сімферополі паніка
18:22
Не менше п'яти резервуарів з паливом згоріли на нафтобазі в Криму — паливо зникає з АЗС
11:22
Окупанти заявили про «розкриття» 300 справ на ТОТ Херсонщини
14:44
ГУР знищило новітню РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкої
17:58
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:55
Одна бочка на весь район: в окупованій Макіївці мешканцям не вистачає води
12:41
З культурного центру на декорацію: у Маріуполі знищують автентичність історичної будівлі
15:32
Україна понад 40 разів з початку повномасштабної війни рятує ЗАЕС від блекауту
14:25
Дрони двічі вдарили по нафтотерміналу в Криму: з`явилися супутникові знімки наслідків
12:44
На ЗАЕС було розпочато ремонт ліній електропередач
19:27
Сили оборони атакували нафтобазу в окупованому Криму
16:45
В окупованому Маріуполі відкрили «Дім Юнармії»: росіяни намагаються готувати дітей до війни – міськрада
07:27
В окупованому Донецьку сталася серія нічних ударів по базах й складу БК
06:40
У Гвардійському після атаки дронів горить нафтобаза і склад БК
21:59
В Запорізькій області ліквідували російського пропагандиста
14:34
На ТОТ зростають ціни на бензин та обмежують продаж техніки
08:20
У Криму прискорюють будівництво військового госпіталю через втрати РФ
22:58
У Луганську спалахнув житловий будинок: вогонь міг супроводжуватися вибухом
19:01
У Феодосії посилилася бензинова криза: городянам обмежили продаж палива
18:14
У захопленому Маріуполі вантажівка протаранила трамвай з пасажирами
усі новини
13:13
Стала відома кількість збитих цілей після масованого удару РФ по Україні
12:48
У Махачкалі уражений НПЗ «Дагнотех» на нафтобазі «Дагнефтепродукт»
12:31
На Київщині внаслідок атаки РФ загинули чотири людини: серед жертв – мама з дітьми, зокрема немовля
12:29
У РФ зривається мобілізація: дедалі менше охочих вирушати на війну в Україну
11:47
Росія вдарила по дитячому садку у Харкові: виникла пожежа, є загиблий та поранені
11:41
Крим на межі посухи: Алушта залишилася без води, у Сімферополі паніка
11:26
За добу окупанти атакували три райони Донеччини: пошкоджено будинки та адмінбудівлі
10:40
Сумщина та Чернігівщина найбільше постраждали від ударів по енергосистемі
10:39
Армія РФ за добу вбила 2 людей у Донецькій області
10:30
Росія вночі ракетами та дронами вдарила по Києву: двоє загиблих та понад 20 поранених, серед них діти
09:53
Російський безпілотник вночі вдарив по центральному ринку Краматорська: виникла пожежа
09:48
Станом на зараз в Україні відомо про 6 загиблих та 17 постраждалих — Зеленський
08:01
«Шахеди» вночі масовано атакували Запоріжжя: загорілися багатоповерхівки, понад 10 людей поранені
23:01
ЗСУ ракетами Storm Shadow вдарили по Брянському хімічному заводу
22:43
Українська армія просунулася вздовж залізниці під Сіверськом – ISW
22:19
Російські авіація та безпілотники атакували Херсон: поранені 10 людей
21:04
У Торецьку українські спецпризначенці знищили вогневі позиції російської армії у багатоповерхівці: кадри
20:24
Російський командир наказав розстрілювати цивільних на околицях Покровська: розвідка перехопила розмову
19:24
Армія РФ знову атакувала Костянтинівку: по місту били авіація, артилерія та дрони, є загибла та поранені
19:04
СБУ знищила російські літаки на окупованих аеродромах: кадри
усі новини
ВІДЕО
У Махачкалі уражений НПЗ «Дагнотех» на нафтобазі «Дагнефтепродукт» У Махачкалі уражений НПЗ «Дагнотех» на нафтобазі «Дагнефтепродукт»
22 жовтня, 12:48
Наслідки удару по Київській області. Фото: ДСНС На Київщині внаслідок атаки РФ загинули чотири людини: серед жертв – мама з дітьми, зокрема немовля
22 жовтня, 12:31
Наслідки удару по дитсадку у Харкові. Фото: ДСНС Росія вдарила по дитячому садку у Харкові: виникла пожежа, є загиблий та поранені
22 жовтня, 11:47
Наслідки атаки на Київ. Фото: ДСНС Росія вночі ракетами та дронами вдарила по Києву: двоє загиблих та понад 20 поранених, серед них діти
22 жовтня, 10:30
Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: ДСНС «Шахеди» вночі масовано атакували Запоріжжя: загорілися багатоповерхівки, понад 10 людей поранені
22 жовтня, 08:01
Наслідки атаки на Херсон. Фото: поліція Російські авіація та безпілотники атакували Херсон: поранені 10 людей
21 жовтня, 22:19
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір