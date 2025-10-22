У Махачкалі уражений НПЗ «Дагнотех» на нафтобазі «Дагнефтепродукт»

У Махачкалі уражено нафтопереробний завод ТОВ «Дагнотех», розташований на території перевалочної нафтобази ВАТ «Дагнефтепродукт», повідомляє військовий Telegram-канал «Полковник ГШ».



Потужність переробки підприємства становить близько 1 млн тонн нафти на рік. Удар по об'єкту також підтвердив моніторинговий канал Exilenova+, який опублікував відео моменту ураження.



За даними російських джерел, із запуском цього НПЗ в Дагестані мало з'явитися найбільше підприємство з переробки палива на півдні Росії. Воно планувало випускати бензин і дизель стандартів «Євро-4» і «Євро-5».