Стала відома кількість збитих цілей після масованого удару РФ по Україні

У ніч на 22 жовтня Росія завдала по Україні масованого комбінованого удару — використала 433 засоби повітряного нападу, серед яких ударні дрони, крилаті та балістичні ракети.
За даними Командування Повітряних Сил ЗСУ, силам ППО вдалося збити та придушити 349 цілей, у тому числі:
333 ворожих БПЛА типів «Шахед» та «Гербера» ;
8 крилатих ракет Іскандер-К ;
6 балістичних Іскандерів-М/KN-23 ;
2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Основний напрямок удару — Київська область, також постраждали Дніпропетровська, Запорізька, Черкаська, Чернігівська та Одеська. Повідомляється про влучання та жертви.
