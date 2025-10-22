Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У РФ уражені завод з виробництва боєприпасів та нафтопереробний завод
22 жовтня 2025, 14:13

У РФ уражені завод з виробництва боєприпасів та нафтопереробний завод

У РФ уражені завод з виробництва боєприпасів та нафтопереробний завод. Фото: Генштаб У РФ уражені завод з виробництва боєприпасів та нафтопереробний завод. Фото: Генштаб

Українські військовослужбовці вночі на 22 жовтня вразили низку стратегічних об'єктів на території РФ. Зокрема, Саранський механічний завод у республіці Мордовія та НПЗ у Дагестані. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу.

 На території заводу зафіксовано вибухи. Підприємство виробляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання.

Під удар потрапив Махачкалінський нафтопереробний завод республіки Дагестан.

Зафіксовано попадання в одну з установок переробки на території підприємства.

Основним призначенням заводу є забезпечення паливом та його зберігання на користь морської бази Каспійського флоту та заправка військових судів російських окупантів. Щорічний обсяг переробки становить до 1 млн тонн.

Раніше ми писали, що у Генштабі ЗСУ підтвердили нічну атаку на Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Росія
Події
Війна
Інше
НПЗ завод
Організації
Генштаб ЗСУ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:41
Крим на межі посухи: Алушта залишилася без води, у Сімферополі паніка
18:22
Не менше п'яти резервуарів з паливом згоріли на нафтобазі в Криму — паливо зникає з АЗС
11:22
Окупанти заявили про «розкриття» 300 справ на ТОТ Херсонщини
14:44
ГУР знищило новітню РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкої
17:58
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:55
Одна бочка на весь район: в окупованій Макіївці мешканцям не вистачає води
12:41
З культурного центру на декорацію: у Маріуполі знищують автентичність історичної будівлі
15:32
Україна понад 40 разів з початку повномасштабної війни рятує ЗАЕС від блекауту
14:25
Дрони двічі вдарили по нафтотерміналу в Криму: з`явилися супутникові знімки наслідків
12:44
На ЗАЕС було розпочато ремонт ліній електропередач
19:27
Сили оборони атакували нафтобазу в окупованому Криму
16:45
В окупованому Маріуполі відкрили «Дім Юнармії»: росіяни намагаються готувати дітей до війни – міськрада
07:27
В окупованому Донецьку сталася серія нічних ударів по базах й складу БК
06:40
У Гвардійському після атаки дронів горить нафтобаза і склад БК
21:59
В Запорізькій області ліквідували російського пропагандиста
14:34
На ТОТ зростають ціни на бензин та обмежують продаж техніки
08:20
У Криму прискорюють будівництво військового госпіталю через втрати РФ
22:58
У Луганську спалахнув житловий будинок: вогонь міг супроводжуватися вибухом
19:01
У Феодосії посилилася бензинова криза: городянам обмежили продаж палива
18:14
У захопленому Маріуполі вантажівка протаранила трамвай з пасажирами
усі новини
15:49
Люди в Покровську живуть у підвалах, у місті знищені майже всі будинки — Філашкін
15:25
Зеленський прибув до Швеції для переговорів про можливу передачу винищувачів
15:14
Путін провів «тренування» — у РФ здійснено пуски міжконтинентальних балістичних та крилатих ракет
15:13
Масований удар по Києву: кількість поранених зросла до 29 людей, серед них п'ять дітей
14:54
ЗСУ відбили позиції у російських військ під Добропіллям – DeepState
14:26
Сили оборони відбили механізований штурм росіян на підступах до Мирнограду
14:14
Командир 70-ї дивізії РФ помер після конфлікту з колегою з 98-ї
14:13
У РФ уражені завод з виробництва боєприпасів та нафтопереробний завод
13:13
Стала відома кількість збитих цілей після масованого удару РФ по Україні
12:48
У Махачкалі уражений НПЗ «Дагнотех» на нафтобазі «Дагнефтепродукт»
12:31
На Київщині внаслідок атаки РФ загинули чотири людини: серед жертв – мама з дітьми, зокрема немовля
12:29
У РФ зривається мобілізація: дедалі менше охочих вирушати на війну в Україну
11:47
Росія вдарила по дитячому садку у Харкові: виникла пожежа, є загиблий та поранені
11:41
Крим на межі посухи: Алушта залишилася без води, у Сімферополі паніка
11:26
За добу окупанти атакували три райони Донеччини: пошкоджено будинки та адмінбудівлі
10:40
Сумщина та Чернігівщина найбільше постраждали від ударів по енергосистемі
10:39
Армія РФ за добу вбила 2 людей у Донецькій області
10:30
Росія вночі ракетами та дронами вдарила по Києву: двоє загиблих та понад 20 поранених, серед них діти
09:53
Російський безпілотник вночі вдарив по центральному ринку Краматорська: виникла пожежа
09:48
Станом на зараз в Україні відомо про 6 загиблих та 17 постраждалих — Зеленський
усі новини
ВІДЕО
ЗСУ оббили штурм окупантів. Фото: скриншот Сили оборони відбили механізований штурм росіян на підступах до Мирнограду
22 жовтня, 14:26
У Махачкалі уражений НПЗ «Дагнотех» на нафтобазі «Дагнефтепродукт» У Махачкалі уражений НПЗ «Дагнотех» на нафтобазі «Дагнефтепродукт»
22 жовтня, 12:48
Наслідки удару по Київській області. Фото: ДСНС На Київщині внаслідок атаки РФ загинули чотири людини: серед жертв – мама з дітьми, зокрема немовля
22 жовтня, 12:31
Наслідки удару по дитсадку у Харкові. Фото: ДСНС Росія вдарила по дитячому садку у Харкові: виникла пожежа, є загиблий та поранені
22 жовтня, 11:47
Наслідки атаки на Київ. Фото: ДСНС Росія вночі ракетами та дронами вдарила по Києву: двоє загиблих та понад 20 поранених, серед них діти
22 жовтня, 10:30
Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: ДСНС «Шахеди» вночі масовано атакували Запоріжжя: загорілися багатоповерхівки, понад 10 людей поранені
22 жовтня, 08:01

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір