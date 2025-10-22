У РФ уражені завод з виробництва боєприпасів та нафтопереробний завод. Фото: Генштаб

Українські військовослужбовці вночі на 22 жовтня вразили низку стратегічних об'єктів на території РФ. Зокрема, Саранський механічний завод у республіці Мордовія та НПЗ у Дагестані. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу.



На території заводу зафіксовано вибухи. Підприємство виробляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання.



Під удар потрапив Махачкалінський нафтопереробний завод республіки Дагестан.



Зафіксовано попадання в одну з установок переробки на території підприємства.



Основним призначенням заводу є забезпечення паливом та його зберігання на користь морської бази Каспійського флоту та заправка військових судів російських окупантів. Щорічний обсяг переробки становить до 1 млн тонн.



Раніше ми писали, що у Генштабі ЗСУ підтвердили нічну атаку на Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

