Сили оборони відбили механізований штурм росіян на підступах до Мирнограду

ЗСУ оббили штурм окупантів. Фото: скриншот

Російські окупанти 21 жовтня спробували провести атаку на Мирноград Донецької області, рухаючись до східних околиць міста на бронетранспортерах. Як результат — спроба росіян не мала успіху, крім того, українські військовослужбовці ліквідували 18 російських солдатів. Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.



«Підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ у взаємодії із сусідами знищили всю техніку ворога. Підтверджена кількість ліквідованих окупантів — 18», — йдеться у повідомленні.



Зазначимо, що минулого тижня окупантам не вдалася синхронна атака з півночі та сходу Мирнограда — однієї з ключових точок оборони Покровської агломерації. Тоді противник застосував два багатоцільові транспортери-тягачі (БТ-ЛБ) і чотири мотоцикли.



Раніше ми писали, що ЗСУ нещодавно просунулися у Донецькій області.

