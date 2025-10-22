Путін провів «тренування» — у РФ здійснено пуски міжконтинентальних балістичних та крилатих ракет

У Росії провели тренування стратегічних ядерних сил із залученням їх наземної, морської та авіаційної складових. Про це повідомив Кремль.



У російських ЗМІ зазначили, що тренування відбулося під керівництвом глави Кремля Володимира Путіна.



«Під час тренування виконано практичні пуски міжконтинентальних балістичних ракет і крилатих ракет повітряного базування», — повідомляється на сайті Кремля.



З державного випробувального космодрому Плесецьк полігоном «Кура» на Камчатці виконано пуск міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс». Пуски міжконтинентальних балістичних ракет та крилатих ракет повітряного базування виконані під час тренування стратегічних ядерних сил Росії. Усі завдання тренування було виконано.



Раніше ми писали, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що передача Україні американських крилатих ракет Tomahawk веде з ескалації та ядерної війни.

