Зеленський прибув до Швеції для переговорів про можливу передачу винищувачів
22 жовтня 2025, 15:25

Зеленський прибув до Швеції для переговорів про можливу передачу винищувачів

Зеленський та Крістерссон. Фото: Expressen

Президент України Володимир Зеленський у середу, 22 жовтня, прибув із візитом до Швеції, де планується обговорити можливу угоду щодо передачі Києву шведських винищувачів.

Як повідомляє газета Expressen, глава української держави зустрінеться із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. За даними видання, лідери обговорять «можливу масштабнішу експортну угоду» і відвідають підприємство Saab у місті Лінчепінг.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у коментарі телеканалу SVT зазначив, що сторони розглянуть угоду, яка стосується «одного з найкращих у світі винищувачів». Однак конкретні моделі літаків поки що не називаються.

Нагадаємо, український МіГ-29 Повітряних Сил завдав точного удару керованою авіабомбою GBU-62 JDAM-ER по будинку, де знаходилася ворожа піхота.

Місця
Україна-Швеція
Інше
Винищувачі воєнна допомога
10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
