Люди в Покровську живуть у підвалах, у місті знищені майже всі будинки — Філашкін

До міста заходять ДРН. Фото: скриншот

Ситуація у Покровську складна, до міста заходять диверсійно-розвідувальні групи. Евакуація майже не проводиться, оскільки російські загарбники обстрілюють під'їзну колію. Нещодавно вдалося вивести родину із прифронтового міста. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.



«Минулого тижня поліцейським вдалося вивезти родину з Покровська, там лишається 1200 осіб. Вони знаходяться у підвальних приміщеннях, виходять із підвалу тільки щоб набрати води. Там мешкають люди похилого віку. Дуже складна ситуація. Працюють кілька свердловин, технічна вода. У Покровську на 90% знищено всі будинки. Ворог знищує все. Усі під'їзні шляхи контролюються окупантами», — заявив він.



За словами Філашкіна, російських позицій у місті немає, диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) заходять до міста, Сили оборони їх знищують, роблять усе можливе, щоб росіян у Покровську не було.



Раніше ми писали, що у радіоперехопленні фахівці Головного управління розвідки зафіксували наказ у російській армії на знищення цивільних, які намагаються залишити зону бойових дій на околицях міста Покровськ Донецької області.

