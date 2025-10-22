В ОВА розповіли, скільки людей залишається у прифронтовій Костянтинівці

У Костянтинівці Донецької області проживає понад 5000 осіб, від 30 до 100 осіб щодня евакуюються до безпечніших регіонів України. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Українські захисники привозять до місцевого населення гуманітарну допомогу. Евакуацію з міста провести можна», — заявив він.



Філашкін додав, що найскладніша ситуація з опалювальним сезоном буде у Костянтинівці та ще у 191 населеному пункті, що знаходяться поблизу лінії фронту.

Крім того, 210 населених пунктів залишаються без світла.



Раніше ми писали, що 21 жовтня російські війська авіабомбами ФАБ-250, артилерією та FPV-дронами атакували місто Костянтинівка Донецької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях