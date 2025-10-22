Українські війська знищують російські ДРГ у Покровську: більше окупантів почали здаватися в полон – ЗСУ

Ситуація у районі Покровська. Фото: карта DeepState

Деяким російським ДРГ вдається заходити у місто Покровськ Донецької області. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник угруповання військ «Схід» Григорій Шаповал.



Однак, за його словами, ці групи знищуються Силами оборони України.



«Дуже багато окупантів почали здаватися в полон. Сама ситуація стала більш напруженою: майже половина всіх боєзіткнень у зоні відповідальності нашого угруповання припадає на Покровський напрямок», – сказав Шаповал.



Речник угруповання військ «Схід» зазначив, що російські війська намагаються штурмувати місто пішими групами.



«Ворог одразу помічається та знищується нашими безпілотними системами та вогневими ураженнями. За останню добу наші ракетні війська завдали удару по району зосередження особового складу противника. Ціль уражена, знищена велика кількість особового складу», – додав він.

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ знищили російську ДРГ, яка прорвалася у центр Покровська та вбила кількох мирних жителів.