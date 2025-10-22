Найзапекліші бої — на Покровському та Олександрівському напрямках: Генштаб ЗСУ

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
22 жовтня 2025, 17:06

За даними оперативного зведення Генерального штабу ЗСУ за 22 жовтня, російська армія продовжує активно наступати одразу на кількох ділянках фронту. Найбільш запеклі бої зафіксовано на Покровському та Олександрівському напрямках.

На Покровському напрямку протягом дня сталося 20 бойових зіткнень різної інтенсивності. Атаки фіксувалися в районах населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Котліне, Удачне, Молодецьке та Філія. Станом на вечір 22 жовтня п'ять боїв продовжуються.

На Олександрівському напрямку ворог 10 разів намагався просунутися в районах Андріївка-Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка та Новогригорівка. Тут точаться шість боїв.

На Лиманському напрямку відбулися два бою поблизу Дробишево і Дерилово, ще одне бойове зіткнення все ще триває.

На Слов'янському напрямку російські війська п'ять разів намагалися штурмувати позиції Сил Оборони в районах Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки, проте всі атаки були відбиті. На Краматорському напрямку бойових дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку противник п'ять разів атакував у районах Плещіївки, Русин Яру та Софіївки, бій на одній із ділянок триває.

На Гуляйпольському напрямку українські військові відбивають атаку противника біля Малинівки. Авіаудари були нанесені по Рівнопіллю, Гуляйполю та Малинівці.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався наступати на позиції Сил Оборони в районах Новоданилівки та Степового. Авіаудару зазнало Запоріжжя.

Нагадаємо, ситуація у Покровську складна, до міста заходять диверсійно-розвідувальні групи. Евакуація майже не проводиться, оскільки російські загарбники обстрілюють під'їзну колію.

