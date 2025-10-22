Швеція готова продати Україні 120 винищувачів Gripen E

Швеція готується продати Україні велику партію винищувачів JAS 39 Gripen E. Про це повідомляє телеканал TV4, уточнюючи, що йдеться орієнтовно про 120 літаків.



Винищувач JAS 39 Gripen E — новітня модифікація шведської розробки компанії SAAB. Машина оснащена потужнішим двигуном, збільшеною дальністю польоту та вдосконаленими системами радара та електроніки.



Як очікується, у місті Лінчепінг відбудеться зустріч прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона та президента України Володимира Зеленського. Сторони обговорюватимуть розширення оборонної співпраці.

За інформацією канцелярії шведського уряду, за підсумками переговорів буде оголошено «новину у сфері експорту продукції воєнного призначення».



Лінчепінг, розташований за 200 кілометрів від Стокгольма, є місцем розміщення виробничих потужностей оборонного концерну SAAB.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський у середу, 22 жовтня, прибув із візитом до Швеції, де планується обговорити можливу угоду щодо передачі Києву шведських винищувачів.