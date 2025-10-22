Трагедія під Києвом: ракети зруйнували будинок, загинули мати та двоє дітей

Внаслідок нічної атаки російських військ на Київ та Київську область загинули шестеро людей, ще понад двадцять отримали поранення. Серед загиблих — ціла родина із села Погреби Броварського району: жінка 1987 року народження, її піврічна дитина та 12-річна донька.

Їхні тіла знайшли під завалами зруйнованого будинку. Крім того, від тяжких поранень помер 38-річний чоловік. Постраждали понад двадцять осіб, п'ятеро з них — діти. До лікарень доставлено 10 дорослих та п'ятеро дітей.

Росія завдала ударів по Києву та області ракетами та безпілотниками. Основною метою атаки стали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. У Дніпровському районі столиці зайнялася багатоповерхівка, врятовано десять людей.

У Деснянському районі через падіння уламків сталося спалах у десятиповерховому будинку; пошкоджено газову трубу та несучу конструкцію, газопостачання тимчасово припинено. Комунальні служби працюють над відновленням. Уламки також потрапили до житлового будинку в Печерському районі.



Ця атака, на думку спостерігачів, не випадкова: Кремль прагне не лише зруйнувати інфраструктуру на фронті, а й деморалізувати цивільне населення. Ушкодження енергетичних систем створюють загрозу гуманітарної кризи взимку, коли люди можуть залишитися без світла та тепла.



Компанія «ДТЕК» вже повідомила про екстрені відключення електроенергії у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Подробиці — в авторському відео журналістів «Новини Донбасу».

Нагадаємо, вночі 22 жовтня Росія ракетами та дронами вдарила по Києву.