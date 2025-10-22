Майже 30 мільйонів гривень виділили на оборону Донеччини

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Майже 30 мільйонів гривень було виділено Силам оборони України – відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні Ради оборони Донецької області. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Виділені кошти спрямують на зміцнення обороноздатності підрозділів, які щодня захищають Донецьку область від російської агресії.

Філашкін також наголосив на необхідності тісної взаємодії між силовиками, військовими та місцевими органами влади: «Ми маємо працювати як єдине ціле та координувати зусилля для досягнення спільної мети».

Нагадаємо, за даними Генштабу, найзапекліші бої йдуть у Донецькій області.